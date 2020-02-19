«Спурт» подал иск на 39 млн рублей к компании экс-депутата Казгордумы

ПАО Акционерный коммерческий банк «Спурт» из Казани подал в Арбитражный суд Татарстана иск к московскому ООО «СтройГрупп СК».

Сумма требований составила 39,8 млн рублей. Заявление подано 18 февраля и пока не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

Руководителем «СтройГрупп СК» является экс-депутата Казгордумы Маргарита Фаизова. В январе 2016 года ее приговорили к 2 годам лишения свободы условно после ДТП, в котором погиб человек.