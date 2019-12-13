Госсовет РТ намерен запретить усыплять бездомных животных

К 2020 году в Татарстане намерены принять закон об отлове безнадзорных животных. Убивать бездомных животных можно будет только в исключительных случаях.

Закон планируют принять в конце декабря. Как рассказал председатель парламентского комитета по экологии и природопользованию Тахир Хадеев, по новому закону умерщвлять животное можно будет только в случае травмы, несовместимой с жизнью.

Порядок обращения с животными и организации приютов в регионе установит Кабмин Татарстана. Должны быть введены критерии к местам для выгула собак. В будущем году на работу по отлову животных в бюджете выделено до 57 млн рублей — вдвое больше, чем в этом, сообщает «Коммерсант».

Ранее прокуратура РТ провела проверку в отношении ООО «ВетДом», занимающегося отловом безнадзорных животных. Ведомство подняло вопрос о возбуждении уголовного дела за жестокое обращение с животными.