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Из Казани хотят открыть прямые рейсы в Алма-Ату, Мюнхен и Тель-Авив

13:21, 24.01.2020
Из Казани хотят открыть прямые рейсы в Алма-Ату, Мюнхен и Тель-Авив
Фото: realnoevremya.ru

Авиакомпания «Флай Арыстан» может открыть прямой авиарейс из Казани в Нур-Султан, «Эйр Астана» — из столицы Татарстана в Алма-Ату. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин на заседании коллегии ведомства.

Также идут переговоры по открытию прямых авиарейсов между Казанью и Мюнхеном, а также Тель-Авивом и Ереваном.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов высказался за восстановление авиасообщения между Казанью и Нур-Султаном. Он напомнил, что до недавнего времени осуществлялись прямые авиарейсы из столицы Татарстана в столицу Казахстана, но на данный момент они приостановлены. На сегодня сохраняется железнодорожное сообщение Казань — Алма-Ата.

БизнесТранспорт Татарстан
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