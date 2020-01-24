Из Казани хотят открыть прямые рейсы в Алма-Ату, Мюнхен и Тель-Авив

Авиакомпания «Флай Арыстан» может открыть прямой авиарейс из Казани в Нур-Султан, «Эйр Астана» — из столицы Татарстана в Алма-Ату. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин на заседании коллегии ведомства.



Также идут переговоры по открытию прямых авиарейсов между Казанью и Мюнхеном, а также Тель-Авивом и Ереваном.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов высказался за восстановление авиасообщения между Казанью и Нур-Султаном. Он напомнил, что до недавнего времени осуществлялись прямые авиарейсы из столицы Татарстана в столицу Казахстана, но на данный момент они приостановлены. На сегодня сохраняется железнодорожное сообщение Казань — Алма-Ата.