Минниханов высказался за восстановление авиасообщения между Казанью и Нур-Султаном

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с сопредседателями комиссии по сотрудничеству между Советом федерации и Сенатом парламента Казахстана.

На встрече он отметил, что до недавнего времени осуществлялись прямые авиарейсы Казань — Нур-Султан, но на данный момент они приостановлены.

«Необходимо рассмотреть этот вопрос. Авиационное сообщение — очень важный элемент в наших контактах», — цитирует Минниханова пресс-служба главы РТ.

Он напомнил, что на сегодня сохраняется железнодорожное сообщение Казань — Алматы.