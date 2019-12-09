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Минниханов высказался за восстановление авиасообщения между Казанью и Нур-Султаном

22:58, 09.12.2019
Минниханов высказался за восстановление авиасообщения между Казанью и Нур-Султаном
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с сопредседателями комиссии по сотрудничеству между Советом федерации и Сенатом парламента Казахстана.

На встрече он отметил, что до недавнего времени осуществлялись прямые авиарейсы Казань — Нур-Султан, но на данный момент они приостановлены.

«Необходимо рассмотреть этот вопрос. Авиационное сообщение — очень важный элемент в наших контактах», — цитирует Минниханова пресс-служба главы РТ.

Он напомнил, что на сегодня сохраняется железнодорожное сообщение Казань — Алматы.

БизнесТранспорт Татарстан
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