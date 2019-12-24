За месяц в Татарстане количество средств на эскроу-счетах выросло в 1,5 раза

Фото: Максим Платонов

В банках Татарстана увеличилось количество открытых эскроу-счетов. По данным отделения Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России, количество счетов выросло на 55%, а объем средств — на 57%.

Существенный рост счетов в эскроу и объем средств зафиксирован в ноябре. Как передает пресс-служба, показатели выросли в 1,5 раза.

«Мы рассчитываем на устойчивый рост проектного финансирования в будущем, что в итоге будет способствовать и развитию жилищного строительства в республике в целом», — цитирует управляющего отделением Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России Марата Шарифуллина «Татар-информ».

Всего в Татарстане открыто 1,3 тыс. счетов, предназначенных для расчета по договору долевого строительства. Общая сумма средств составляет 4,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что рынок долевого жилья республики сократился на 32%.