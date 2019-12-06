Талия Минуллина пригласила королевскую семью Бахрейна на KAZANSUMMIT

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина представила Татарстан и Россию на 26-ой Всемирной конференции по исламскому банкингу в Бахрейне, а также пригласила королевскую семью на KAZANSUMMIT, который состоится в июне 2020 года в Казани.

«В 2011 году Ак Барс банк привлек 60 млн долларов из стран арабского мира на развитие транспортной инфраструктуры перед Универсиадой. Сбербанк успешно реализует проект PayZakat — базирующуюся на искусственном интеллекте глобальную цифровую платформу для сбора и распределения благотворительных платежей, использующую чат-боты, интегрированные в социальные сети», — рассказала Талия Минуллина.

Также на стенде Татарстана Талия Минуллина рассказала советнику Премьер-министра Бахрейна — шейху Салман Бин Халифа Аль Халифа — об особенностях региона и пригласила на XII Международный экономический саммит «Россия-Исламский мир», сообщает пресс-служба Агентство инвестиционного развития Татарстана.

Ранее сообщалось, что Татарстан примет участие во Всемирной конференции по исламскому банкингу 26TH ANNUAL WORLD ISLAMIC BANKING CONFERENCE. На организацию участия республиканской делегации потратят 1,5 млн рублей.

