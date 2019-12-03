С начала года в Казани погасили задолженность по зарплате на сумму 118 млн рублей

С начала этого года 17 казанских организаций частично или полностью погасили задолженность по заработной плате на сумму 118 млн рублей. Об этом стало известно на совещании в прокуратуре России.

На 1 ноября в Татарстане задолженность по зарплате составляет 300 млн рублей, из них 164 млн приходится на Казань, отметил прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Эту сумму должны 73 организации 1 737 работникам. Среди крупнейших должников по-прежнему числятся ООО «КЗСК», ООО «Спецбурстрой», ООО «Казан» и другие, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее стало известно, что по итогам 10 месяцев 2019 года в Татарстане на предприятиях-банкротах удалось погасить задолженность по зарплате на общую сумму более 40 млн рублей.