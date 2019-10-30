Одна из крупнейших аудиторских сетей приходит в Казань
Правление международной аудиторской сети Crowe Global утвердило компанию «Аудэкс» в качестве полноправного члена в России. Теперь интересы сети в России представляют три организации, две из которых находятся в Москве.
Компания «Аудэкс» успешно работает на рынке аудита и консалтинга 25 лет, и вступление в одну из ведущих мировых сетей — это доказательство безупречной репутации компании и качества ее услуг, которые подтвердили три проверки качества за последний год.
Crowe Global известна во всем мире как аудиторская сеть, входящая в топ-10 международных объединений аудиторов и консультантов. Приход в регион новой сети предоставляет клиентам более широкий выбор среди международных аудиторских компаний. Особенно актуально это для иностранных акционеров компаний.
«Членство в Crowe Global — это стратегическое партнерство. Для наших клиентов и сотрудников это выход на новый международный уровень, доступ к передовым технологиям, опыту и ресурсам всех фирм-членов. Также, надеюсь, это вклад в повышение инвестиционной привлекательности Республики Татарстан. Для сети это пополнение в большой семье компанией, которая находится в ключевом регионе России», — заявил Айрат Гимадутдинов, управляющий партнер «Аудэкс».
Читайте подробности в интервью с Айратом Гимадутдиновым, управляющим партнером «Аудэкс».
Справка
По данным International Accounting Bulletin, Crowe Global занимает 8-е место во всемирном рейтинге аудиторских организаций. По состоянию на 31 декабря 2018 года Crowe Global объединяет 220 фирм-членов с совокупным оборотом 4,3 млрд долларов.
Компания «Аудэкс»
www.audex.ru
г.Казань, ул.Сафьян, 8
Тел.: (843) 202-07-60,
8-800-500-52-87 (бесплатно по России)
ВК: https://vk.com/audex_company
Instagram:@audex_company
Канал о налогах в Telegram: @nalogi_today
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым