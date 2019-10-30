Одна из крупнейших аудиторских сетей приходит в Казань

Правление международной аудиторской сети Crowe Global утвердило компанию «Аудэкс» в качестве полноправного члена в России. Теперь интересы сети в России представляют три организации, две из которых находятся в Москве.

Компания «Аудэкс» успешно работает на рынке аудита и консалтинга 25 лет, и вступление в одну из ведущих мировых сетей — это доказательство безупречной репутации компании и качества ее услуг, которые подтвердили три проверки качества за последний год.

Crowe Global известна во всем мире как аудиторская сеть, входящая в топ-10 международных объединений аудиторов и консультантов. Приход в регион новой сети предоставляет клиентам более широкий выбор среди международных аудиторских компаний. Особенно актуально это для иностранных акционеров компаний.

«Членство в Crowe Global — это стратегическое партнерство. Для наших клиентов и сотрудников это выход на новый международный уровень, доступ к передовым технологиям, опыту и ресурсам всех фирм-членов. Также, надеюсь, это вклад в повышение инвестиционной привлекательности Республики Татарстан. Для сети это пополнение в большой семье компанией, которая находится в ключевом регионе России», — заявил Айрат Гимадутдинов, управляющий партнер «Аудэкс».

Читайте подробности в интервью с Айратом Гимадутдиновым, управляющим партнером «Аудэкс».

Партнерский материал