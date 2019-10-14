Банк Казани снизил ставки по потребительским кредитам

Банк Казани снизил ставки по программам потребительского кредитования. Теперь реализовать планы и идеи стало гораздо проще.

Такие программы, как «Доверительный» и «Рефинансирование кредитов», можно оформить по экстремально выгодной ставке от 9,5% годовых. Максимальная сумма кредита без залога и поручителей составляет 1,5 млн руб. на срок до 7 лет.

Для получения кредита достаточно предоставить всего несколько документов: паспорт гражданина РФ и СНИЛС, для мужчин до 27 лет — военный билет. Решение о выдаче кредита принимается в течение одного дня.

Снижение ставки не обошло стороной и другие финансовые продукты. «Кредит на большие цели» и «Пенсионный» так же порадуют клиентов привлекательными условиями. Также напоминаем, что дополнительную скидку можно получить при предъявлении образовательной карты.

Выберите наиболее подходящий вариант кредитования и оцените все преимущества наших обновленных программ!

Подать заявку и рассчитать сумму кредита можно на сайте банка или в мобильном приложении.



ООО КБЭР «Банк Казани»

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