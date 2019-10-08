Аналитики назвали банковскую систему Татарстана крупнейшей в России

Региональная банковская система Татарстана остается крупнейшей в России, несмотря на сокращение доли местных банков в кредитовании экономики вдвое с 2016 года. К такому выводу пришли аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

В докладе отмечается, что в целом, за исключением РТ и Крыма, региональные банки очень слабо вовлечены в финансирование экономики своих регионов.

«Татарстан по задолженности перед местными банками на 76% опережает следующий после него Краснодарский край ( 4 ), хотя с момента кризиса в местной банковской системе, вызванного отзывом лицензии у «Татфондбанка», объем задолженности перед местными банками в Татарстане сократился вдвое, а их доля упала с 32% в 2016 году до 16% на 01.07.2019 г.», — говорится в документе.