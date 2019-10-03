ФАС Татарстана может оштрафовать Delivery Club на полмиллиона рублей за некорректную рекламу

Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану возбудило в отношении службы доставки Delivery Club дело за некорректную рекламу на радиостанции «Европа плюс Казань».

Фраза «Delivery Club, доставка еды №1 в России!» содержала некорректное сравнение с другими участниками товарного рынка по оказанию услуг доставки еды. По закону, «реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами», признается недостоверной, сообщает ФАС.



Если службу доставки признают виновной, то ее могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 тыс. рублей.