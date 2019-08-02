СМИ: «Тимер Банк» получил от ЦБ на санацию 2,4 млрд рублей

Фото: "Тимер Банк"

«Тимер Банк», который санирует подконтрольный Ростеху «РФК-банк», в июне привлек 2,4 млрд рублей от Центробанка почти под нулевую ставку.

За пользование этими средствами кредитная организация заплатила регулятору в июне 131 тыс. рублей. При этом неизвестно, в каких числах были размещены депозиты: если в конце июня, то ставка депозитов составляет 2% годовых, если в начале — 0,07% годовых, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность «Тимер Банка».

Также в июне у банка на балансе появились облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 1,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что «Тимер Банк» со 2 июля сменил место нахождения с Казани на Москву. Также кредитная организация сменила организационно-правовую форму с ПАО на АО.