Еврокомиссия может оштрафовать Amazon на $23 млрд
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon Джеффа Безоса.
Как указано в заявлении еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, Amazon продает продукты на сайте как ретейлер и одновременно является маркетплейсом, на котором свои товары реализуют другие компании.
При этом Amazon постоянно собирает данные об активности независимых продавцов на своей платформе.
За подобные нарушения Amazon в Европе могут оштрафовать на сумму до 10% ее глобального оборота, что составляет около $23 млрд.
Ранее стало известно, что власти США могут провести антимонопольное расследование в отношении крупных корпораций, в том числе Google, Apple, Facebook, Amazon. Надзор за деятельностью Facebook и Amazon будет осуществлять федеральная торговая комиссия.
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