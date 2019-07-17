Еврокомиссия может оштрафовать Amazon на $23 млрд

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon Джеффа Безоса.



Как указано в заявлении еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, Amazon продает продукты на сайте как ретейлер и одновременно является маркетплейсом, на котором свои товары реализуют другие компании.

При этом Amazon постоянно собирает данные об активности независимых продавцов на своей платформе.

За подобные нарушения Amazon в Европе могут оштрафовать на сумму до 10% ее глобального оборота, что составляет около $23 млрд.



Ранее стало известно, что власти США могут провести антимонопольное расследование в отношении крупных корпораций, в том числе Google, Apple, Facebook, Amazon. Надзор за деятельностью Facebook и Amazon будет осуществлять федеральная торговая комиссия.

