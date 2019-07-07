В Тюлячах на благоустройство родника планируют потратить 1 млн рублей

Исполнительный комитет Тюлячинского района разместил заявку на проведение благоустройства родника в селе Тюлячи.

Максимальная цена контракта — 1 млн рублей. Дата окончания подачи заявок — 15 июля. Финансирование осуществляется из местного бюджета. Согласно документам, к роднику предстоит организовать лестничный спуск, рядом появятся площадки и дорожки, запланирована стоянка для машин и навес над родником. Подрядчику также предстоит установить беседку. Срок выполнения работ в проекте контракта не указан. Заявка размещена в единой информационной системе в сфере закупок.

Напомним, МУП «Городское управление автомобильных дорог» Альметьевска выступило заказчиком работ на строительство велодорожек в городе. На их создание планируется потратить 224,8 млн рублей.

