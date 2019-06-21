В Альметьевске на строительство велодорожек выделили почти 225 млн рублей

МУП «Городское управление автомобильных дорог» Альметьевска выступило заказчиком работ на строительство велодорожек в городе. На их создание планируется потратить 224,8 млн рублей.

Кроме того, 8,5 млн рублей предполагается потратить на строительство тротуара по улице Маяковского. Еще в более чем в 61 млн рублей обойдется ремонт улицы Советской от улицы Баруди до улицы Сулеймановой. Также 3,2 млн рублей будет потрачено на благоустройство территории памятников, следует из документов госзакупки.

Таким образом, на все работы планируется потратить 297,9 млн рублей. Исполнителю предстоит выполнить их до 30 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» собирается оплатить ремонт парка культуры и отдыха в Альметьевске. Общая сумма закупки составит 13,9 млн рублей.

