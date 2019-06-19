США ввели санкции против «Русского финансового общества»

США внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию ООО «Русское финансовое общество».

Как сообщается на сайте Министерства финансов США, «Русское финансовое общество» оказывало «содействие» КНДР в вопросе доступа Пхеньяна к международной финансовой системе в обход санкций.



Напомним, что в конце мая США ввели санкции против трех российских организаций — Тульского конструкторского бюро приборостроения, московского завода «Авангард», а также учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине. Ограничительные меры введены по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.