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США ввели санкции против «Русского финансового общества»

21:26, 19.06.2019
США ввели санкции против «Русского финансового общества»
Фото: pixabay.com

США внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию ООО «Русское финансовое общество».

Как сообщается на сайте Министерства финансов США, «Русское финансовое общество» оказывало «содействие» КНДР в вопросе доступа Пхеньяна к международной финансовой системе в обход санкций.

Напомним, что в конце мая США ввели санкции против трех российских организаций — Тульского конструкторского бюро приборостроения, московского завода «Авангард», а также учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине. Ограничительные меры введены по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

Экономика
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