Татарстанский РФП закроет реестр требований вкладчиков «Татфондбанка», «ТФБ Финанс» и «ИнтехБанка»

Татарстанский Республиканский фонд поддержки 14 июня закроет реестр требований вкладчиков «Татфондбанка», «ТФБ Финанс» и «ИнтехБанка».

«РФП призывает всех вышеуказанных пострадавших вкладчиков подавать заявление, независимо от суммы вклада», — говорится в сообщении РФП.

Всего на 31 мая было принято 7,2 тыс. заявлений. В настоящее время РФП выплатил 3 тысячам бывших клиентов обанкротившихся банков и инвесткомпании более 651,8 млн рублей. Подписано 3,8 тысячи договоров об уступке на сумму 989,3 млн рублей.