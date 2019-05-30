В Пекине уверены, что Россия и Китай могут противостоять внешним вызовам

У России и Китая есть возможности противостоять любым внешним экономическим вызовам, сообщает «РИА Новости».

С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй. Он отметил, что торговые трения с США еще приведут к серьезным негативным последствиям для развития мировой экономики. «В этом вопросе у Китая и России широкий консенсус и общие интересы», — считает Ханьхуэй.

Напомним, ранее генеральное консульство России в китайском Гуанчжоу направило дипломатическую ноту с просьбой разъяснить, зачем при пересечении китайской границы у россиян проверяют содержимое телефонов.

