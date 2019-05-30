В Пекине уверены, что Россия и Китай могут противостоять внешним вызовам
У России и Китая есть возможности противостоять любым внешним экономическим вызовам, сообщает «РИА Новости».
С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй. Он отметил, что торговые трения с США еще приведут к серьезным негативным последствиям для развития мировой экономики. «В этом вопросе у Китая и России широкий консенсус и общие интересы», — считает Ханьхуэй.
Напомним, ранее генеральное консульство России в китайском Гуанчжоу направило дипломатическую ноту с просьбой разъяснить, зачем при пересечении китайской границы у россиян проверяют содержимое телефонов.
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