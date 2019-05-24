В России начал действовать запрет на уличные табло с курсами валют

Сегодня, 24 мая, в России вступил в силу запрет Центробанка на размещение информации о курсах иностранных валют вне помещений банков и их филиалов.

Запрет не распространяется на остальную информацию, в частности о видах валют, которые можно обменять.

Курсы, по которым банки продают и покупают валюту, можно будет узнать на табло непосредственно в отделениях. Кроме того, табло можно будет размещать в стеклянной витрине или окне, также курсы валют можно будет найти в интернете.

В ЦБ объясняли такое распоряжение борьбой с незаконными точками обмена валют. Указание разработано в соответствии с принятыми ранее поправками в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», которые позволяют Банку России устанавливать требования к размещению информации о курсах иностранных валют.