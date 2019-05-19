В Казани пройдет всероссийский молодежный фестиваль «Позитив улиц»

25 мая Казань примет всероссийский молодежный фестиваль уличной культуры «Позитив улиц», сообщает ИА «Татар-информ».

Участниками станут команды молодежных центров, школ, ссузов, вузов, а также отдельные исполнители. На фестиваль приедет молодежь из Йошкар-Олы, Ижевска, Саратова, Ульяновска и других городов. Соревнования пройдут в восьми номинациях, в программу включены «Брейк-данс», ВМХ, «Граффити» и другие.

Напомним, Татарстан завоевал Гран-при XXVII фестиваля «Российская студенческая весна», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Победителей объявили на финальном гала-концерте фестиваля в Перми. Делегацию Татарстана представляли 98 студентов, большинство из которых учатся в вузах Казани. Республика завоевала Гран-при фестиваля за региональную программу, также Гран-при досталось команде Татарстана в общем зачете.

