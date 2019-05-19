Гран-при Российской студвесны выиграла республика Татарстан

Фото: XXVII фестиваль «Российская студенческая весна»

Татарстан завоевал Гран-при XXVII фестиваля «Российская студенческая весна», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Победителей объявили на финальном гала-концерте фестиваля в Перми. Делегацию Татарстана представляли 98 студентов, большинство из которых учатся в вузах Казани. Республика завоевала Гран-при фестиваля за региональную программу, также Гран-при досталось команде Татарстана в общем зачете.

Напомним, в начале мая в КСК КФУ «УНИКС» прошел гала-концерт «Студенческой весны Республики Татарстан — 2019». На заключительном этапе республиканского фестиваля были представлены лучшие номера и объявлены победители.

