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Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу

12:29, 06.05.2019
Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу
Фото: youtube.com

Интернет-магазин «Плеер.ру» полностью возобновил работу после приостановки деятельности компании из-за выявленных нарушений.

Как отмечает RNS, представитель магазина отказался комментировать наличие каких-либо претензий регуляторов к работе магазина в данный момент.

Напомним, в конце марта суд постановил приостановить деятельность компании «Алеко Т», учредителя магазина «Плеер.ру», сроком на 30 дней. Это решение суда последовало после совместной проверки Федеральной налоговой службы и Федеральной службы безопасности.

О проверке стало известно в июле прошлого года. Тогда выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля 2017 года. Полученная выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались. В офисе компании уже прошли обыски, в ходе которых были найдены документы, подтверждающие факты налоговых нарушений.

БизнесРозничная торговля
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