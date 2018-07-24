ФНС и ФСБ нашли нарушения в работе «Плеер.ру»

Федеральная налоговая служба и Федеральная служба безопасности выявили нарушения в работе популярного интернет-магазина электроники.

«В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года. Полученная выручка в налоговой отчётности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались», — говорится в сообщении ФНС.

В офисе компании уже прошли обыски, в ходе которых были найдены документы, подтверждающие факты налоговых нарушений.

В налоговой службе не уточнили, о каком онлайн-магазине идет речь, однако, как пишет RT, ранее ритейлер электроники «Плеер.ру» сообщил на своем сайте о приостановке работы.