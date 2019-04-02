Стоимость биткоина выросла на 16%

Биткоин по состоянию на 2 апреля дорожал на 16,68%. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance подорожал до 4,793 тысячи долларов. Стоимость других популярных криптовалют также растет. Так, Ethereum вырос на 7,11%, до 152,46 доллара, Ripple — на 8,24%, до 0,3363 доллара, Bitcoin Cash — на 9,75%, до 185,17 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 163,242 млрд долларов, доля биткоина составляет 52% от всего рынка криптовалют, пишет «РИА Новости».

Как считают эксперты, рост биткоина на бирже может быть связан со сменой настроений и приходом крупных игроков на рынок. Криптовалюта растет уже седьмую неделю подряд.

Напомним, ранее сообщалось, что биткоин назвали самым провальным инвестиционным инструментом в 2018 году.