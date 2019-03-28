Бывшая вице-президент «Азбуки вкуса» возглавила российское подразделение Pandora

Гендиректором компании «Панклуб», занимающейся развитием сети ювелирных магазинов Pandora в России, назначена Галина Ящук. Ранее она занимала пост вице-президента ретейлера «Азбука вкуса».

Назначение произошло 21 марта, сообщает RNS. В пресс-службе «Азбуки вкуса» сообщили, что Ящук покинула пост в начале года. При этом она осталась советником президента ретейлера.

Pandora — датский ретейлер ювелирных изделий. Компания была основана в 1982 году. На сегодняшний день компания насчитывает более 7,7 тысячи торговых точек в более чем 100 странах мира. Согласно данным СПАРК, чистый убыток Pandora в России по итогам 2017 года составил более 1,6 млрд рублей.