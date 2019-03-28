«Галерея вин» выставит на торги алкоголь за 5,1 млн рублей, который находится в залоге

Конкурсный управляющий ООО «Фирма «Галерея вин» Айгуль Нотфуллина разместила информацию о начальной цене залогового имущества, которым выступает алкогольная продукция. Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Все имущество делится на пять лотов, оценочная стоимость составляет 5 млн 174 тысячи 122 рубля. Кроме того, размещена информация о том, что залоговый кредитор АО «Татсоцбанк» утвердил положение, регламентирующее порядок и условия проведения торгов по продаже заложенного имущества, которым выступает алкоголь.

Напомним, ранее на официальном портале СУ СК РФ по РТ появилась информация о розыске Якова Цейнштейна, директора «Галереи вин». Отмечается, что он подозревается в совершении мошенничества в крупном и особо крупном размере, а также в мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в особо крупном размере. Всех, обладающих какой-либо информацией о Цейнштейне, просят обращаться по телефонам 02, 8 (843) 522 87 46.