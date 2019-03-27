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Авиакомпания Interjet остановила полеты 15 российских самолетов SSJ-100

19:59, 27.03.2019 1
Авиакомпания Interjet остановила полеты 15 российских самолетов SSJ-100
Фото: ru.wikipedia.org

Мексиканская авиакомпания Interjet остановила эксплуатацию 15 из 22 российских самолетов Sukhoi Superjet 100.

Как сообщает FlightGlobal, Interjet хочет вернуть самолеты их производителю — АО «Гражданские самолеты Сухого», однако переговоры «находятся в тупике», так ГСС хочет оставить самолеты у мексиканской авиакомпании.

Отмечается, что одной из проблем является выход из строя десятка двигателей SSJ-100.

Ранее стало известно, что ирландская авиакомпания CityJet, которая является единственным европейским эксплуатантом российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), отказалась от контракта.

БизнесТранспорт
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комментарии

  • Анонимно 27 марта
    Итак, моторы. Ну пусть Казанское объединение потеет.. и КАИ прославленный - пора делать моторы... блин!!!
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