Ак Барс Банк подтвердил аккредитив Банка Асака

Аккредитив был выпущен по поручению клиента Банка Асака (Республика Узбекистан). Ак Барс Банк подтвердил аккредитив в пользу экспортера из Российской Федерации. Авизующим банком стал один из крупнейших банков РФ.



В рамках сделки Ак Барс Банк также предоставляет Банку Асака финансирование в виде отсрочки платежа по аккредитиву. Общая сумма сделки составляет более 21 млн рублей.



«Это первая сделка такого рода для нашего банка. На этапе подтверждения сделки такого типа генерируют комиссионные доходы для банка без использования и отвлечения ресурсов банка. То есть мы зарабатываем за счет своей репутации. Соответственно, данные сделки являются высокоприбыльными и высокомаржинальными. В настоящее время мы планируем кратное увеличение подобных сделок. Одним из необходимых элементов для этого роста является планомерное улучшение кредитных рейтингов нашего банка, на которое мы рассчитываем, стараясь также вносить свой вклад в эту работу», — отметил Марк Рубинштейн, управляющий директор управления по работе с финансовыми институтами Ак Барс Банка.



Асака Банк является третьим по размеру активов банком Республики Узбекистан. Акционером банка является государство.





ПАО «Ак Барс Банк»

Партнерский материал