Эксперты назвали самые популярные иномарки в России на начало 2019 года

Рейтинг самых популярных автомобилей иностранного производства в России возглавил Ford Focus. Данные приводит агентство «Автостат» на начало 2019 году.

Согласно опубликованному списку, известно о 783 009 зарегистрированных Ford Focus на территории страны. Далее следует Kia Rio с показателем в 759 492 экземпляров. Замыкает тройку Hyundai Solaris, у которого на 10 тысяч меньше автомобилей, чем у Kia Rio.

Также популярными стали Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Renault Logan, Skoda Octavia, Toyota Corolla, Volkswagen Polo и Toyota Camry, пишет РЕН ТВ.

Напомним, ранее эксперты назвали самые популярные цвета автомобилей в России.