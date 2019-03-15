Эксперты назвали самые популярные цвета автомобилей в России

Самыми популярными цветами автомобилей в России стали черный, белый и серебряный. Данные приводит портал объявлений «Авито», проанализировавший рынок продаж машин.

Согласно подсчетам экспертов, в черный цвет окрашен каждый пятый автомобиль, который был продан на «Авито». В Москве таких машин 22,7%, в Перми — 22,02%, в Санкт-Петербурге — 21,52%, пишут«Известия».

Невостребованными у российских автолюбителей остаются такие цвета, как розовый, фиолетовый, золотой, пурпурный и оранжевый. Так, доля машин с розовым цветом составила всего 0,05%.

Напомним, ранее Минпромторг РФ расширил список автомобилей с повышенным налогом.