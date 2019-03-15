Стоимость акций подорожавшей в 75 раз компании «третьего эшелона» упала более чем на 60%

Стоимость акций компании «Объединенные кредитные системы» (ОКС) из «третьего эшелона», которая аномально повысилась в феврале, упала на 64%.

Как пишут «Ведомости», в начале торгов на Московской бирже, акции подешевели с 19 970 до 7 190 рублей за одну бумагу.

Ранее в феврале ЦБ начал расследование взлета акций компании «Объединенные кредитные системы». 25 февраля ее капитализация выросла на 39,88%, до 1,3 трлн рублей.

В целом за февраль компания подорожала в 75 раз, что позволило ей войти в топ-10 самых дорогих российских компаний и обогнать «Алросу», «Северсталь» и «Яндекс».