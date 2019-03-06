Эксперты спрогнозировали рост числа состоятельных людей в России на четверть к 2023 году

Число ультрахайнетов (людей с состоянием не менее $30 млн) в России к 2023 году вырастет на 24% — с 1 500 человек в 2018 году до 1 860 в 2023-м. Об этом говорится в ежегодном исследовании The Wealth Report 2019 от компании Knight Frank.

Что касается долларовых миллиардеров, то их количество в РФ вырастет на 23% к 2023 году — до 124 человек. В 2018 году Россия по их количеству находилась на пятом месте среди десяти стран мира, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России.