Минтранс РФ отклонил предложение «Победы» о платной регистрации в российских аэропортах

Министерство транспорта России отклонило инициативу авиакомпании «Победа» о введении платной регистрации пассажиров в российских аэропортах.

В пресс-службе ведомства сообщили, что предложение авиакомпании не может быть реализовано, так как для него нет «нормативных оснований», передает РБК.



В прошлом году гендиректор «Победы» Андрей Калмыков рассказал, что авиакомпания обратилась в Минтранс с предложением исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность авиакомпаний включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.

Сейчас перевозчик или обслуживающая организация должны обеспечивать регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке. Дополнительная плата за это не взимается.



По словам Калмыкова, в случае корректировки правил авиакомпании, могли бы сэкономить на регистрации около 200 рублей на человека.

Напомним, что в феврале «Победа» изменила правила провоза ручной клади после решения Верховного суда России.