В Татарстане МЧС приведет в готовность почти 900 защитных сооружений

К концу 2019 года в Татарстане будут приведены в готовность 900 защитных сооружений.



На сегодняшний день в республике насчитывается 1,1 тыс. защитных сооружений гражданской обороны, из них 655 убежищ и 449 противорадиационных укрытий, сообщил на итоговой коллегии Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ глава ведомства Рафис Хабибуллин.

«В настоящее время 64% из них готовы или ограниченно готовы к приему укрываемых. Забегая несколько вперед, хочу сказать, что наша задача довести процент готовности до 80», — пояснил Хабибуллин.

Отмечается, что во всех городских округах и муниципальных районах разработаны планы эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей.