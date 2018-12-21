Новости общества

15:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане МЧС приведет в готовность почти 900 защитных сооружений

13:49, 21.12.2018 1
В Татарстане МЧС приведет в готовность почти 900 защитных сооружений
Фото: 16.mchs.gov.ru

К концу 2019 года в Татарстане будут приведены в готовность 900 защитных сооружений.

На сегодняшний день в республике насчитывается 1,1 тыс. защитных сооружений гражданской обороны, из них 655 убежищ и 449 противорадиационных укрытий, сообщил на итоговой коллегии Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ глава ведомства Рафис Хабибуллин.

«В настоящее время 64% из них готовы или ограниченно готовы к приему укрываемых. Забегая несколько вперед, хочу сказать, что наша задача довести процент готовности до 80», — пояснил Хабибуллин.

Отмечается, что во всех городских округах и муниципальных районах разработаны планы эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:22
    А я думал, прямо в рай
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты