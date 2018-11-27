Банки стали требовать обоснования переводов с суммой меньше 1 тысячи рублей

Сотрудники финансового мониторинга банков начали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей.



Речь идет о предоставлении различных документов по операциям. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать. С такой проблемой столкнулись клиенты «Бинбанка», «Тинькофф-банка» и Сбербанка, пишут «Известия».

По словам экспертов, финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству — например, уходу предпринимателей от уплаты налогов. Однако в Центробанке пояснили, что такая практика незаконна и граждане могут обратиться с жалобами к регулятору.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления, которые направлены на защиту интересов российских банков, кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, находящихся под иностранными санкциями.