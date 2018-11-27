Правительство разрешило подсанкционным банкам не раскрывать информацию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления, которые направлены на защиту интересов российских банков, кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, находящихся под иностранными санкциями.



«Цель принятых решений — защита интересов российских банков, кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, в отношении которых действуют ограничительные меры, принятые иностранными государствами, противодействие незаконному санкционному давлению», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что такие кредитные организации могут не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством. При этом они «должны будут представлять эту информацию в Банк России и мотивированно объяснять, почему они приняли такое решение».

Накануне Украина призвала Евросоюз ввести новые санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.

В минувшее воскресенье три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека.

Украина отправила подкрепление к своим кораблям в Черном море и привела вооруженные силы в состояние полной боевой готовности. Президент страны Петр Порошенко потребовал от России освободить задержанные украинские корабли и моряков.