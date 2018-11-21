Bloomberg назвал 20 ноября худшим днем «ужасного» 2018 года для рынка США

Вторник, 20 ноября, стал худшим днем 2018 года — самого тяжелого года для рынка за последние полвека. Инвесторам было практически негде укрыться от разыгравшихся потрясений, пишет Bloomberg. Паники на улице пока нет, но большинство трейдеров полагают, что распродажи продолжатся, приводит издание слова Ларри Вайса, главы трейдингового подразделения Instinet LLC в Нью-Йорке.

Американские фондовые индексы падали два дня подряд. К закрытию торгов во вторник индекс широкого рынка S&P-500 потерял 1,8%, Nasdaq — 1,7%. На этом фоне доллар снизился по отношению почти ко всем основным мировым валютам.

Рынок оказался под давлением из-за нарастающих опасений, связанных с торговой войной между США и Китаем. Кроме того, пессимизма добавило проседание технологического сектора — акции Facebook, Amazon, Google и Apple показали серьезное падение. Российский рынок не устоял перед внешним фоном: индекс Мосбиржи закончил день падением на 1,4%, РТС потерял 1,7%.