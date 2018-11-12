Центробанк назвал строительство и торговлю лидерами обналички на теневом рынке

Центробанк раскрыл данные о том, какие отрасли российской экономики являются основными клиентами теневого финансового рынка. Лидерами по итогам первого полугодия 2018 года стали строительство и оптово-розничная торговля.

На строительство и торговлю приходится 30% и 33% соответственно. Основную часть спроса в торговле формирует сектор строительных и промышленных товаров (20%), товары народного потребления (меньше 13%).

На сектор услуг приходится 21% рынка теневой экономики, пишет РБК.

Отмечается, то к теневым финансовым услугам ЦБ относит «операции, направленные в конечном счете на обналичивание денежных средств либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям в целях ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов и в коррупционных целях».

Ранее Росстат оценил долю теневой экономики России в 15—16% ВВП. Это в два раза ниже оценок Международного валютного фонда (МВФ).