Россия сократила роль доллара в экономике — СМИ

Россия работает над уменьшением зависимости национальной экономики от доллара. Меры уже принесли некоторые результаты. Так оценивает усилия российских властей The Wall Street Journal.



«Россия присоединилась к растущему ряду стран, которые дают отпор гегемонии американской валюты», — пишет издание.

Доля вкладов частных лиц и фирм в иностранных валютах в российских банках упала в сентябре этого года до 26% с пикового показателя на уровне 37%, имевшего место в 2016 году. При этом доля доходов от экспорта в долларах снизилась до 68% во втором квартале текущего года с 80% в 2013 году.

Отмечается, что о дедолларизации говорит успешная торговля с Китаем — доля двусторонней торговли в рублях и юанях в течение четырех лет увеличилась почти в четыре раза, до 19%. Также российские официальные лица предлагали применять национальные валюты в торговле нефтью с такими странами, как Иран и Турция.

Напомним, правительство РФ готовит план по дедолларизации экономики. Однако власти не планируют вводить запрет на долларовые расчеты, но проработают пути снижения зависимости экономики страны от валюты США.



Ранее эксперты сообщили, что реализация плана правительства РФ по дедолларизации экономики может быть существенно замедлена.