АСВ вновь не удалось продать офис РБР в уфимском бизнес-центре «Капитал»

Агентство по страхованию вкладов не смогло продать офис уфимского Регионального банка развития (РБР) в бизнес-центре «Капитал» на улице Гоголя. На торги по продаже офиса и еще 307 позиций имущества не допустили ни одного участника.

Начальная цена помещений общей площадью 2,8 тысячи кв. м, расположенных на четырех этажах здания, была определена в 282,57 млн рублей, следует из сообщения АСВ.

Ранее эти же лоты выставлялись на продажу за 313,96 млн рублей.

Лицензия РБР (бывший «Орлан-банк», «Башкирский железнодорожный банк») была отозвана 10 ноября 2015 года. Причиной стало нарушение банком законодательства о банковской деятельности, а также предоставление ЦБ недостоверной отчетности.

Обязательства банка на момент отзыва лицензии оценивались в 5,4 млрд руб. — вдвое выше, чем сумма его активов, установленных в результате инвентаризации.

В декабре 2015 года арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. В реестр кредиторов первой очереди включены 286 вкладчиков с суммой требований в размере 3,16 млрд рублей, в третью — 336 кредиторов с суммой требований в размере 1,88 млрд рублей.