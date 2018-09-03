Минниханов встретился с президентом и премьер-министром Киргизии

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках церемонии открытия III Всемирных игр кочевников провел рабочие беседы с представителями руководства Киргизии.

В том числе встретился с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым и премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Минниханов отметил высокий уровень организации церемонии открытия Игр, особо подчеркнув масштабы и красочность шоу.

Он сообщил, что в состязаниях примут участие и спортсмены из Татарстана: 45 человек вошли в состав национальной сборной России, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, сегодня Минниханов прибыл с рабочим визитом в Киргизию.