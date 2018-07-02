Ак Барс Банк предоставляет облачную бухгалтерию для клиентов

Со 2 июля клиенты Ак Барс Банка — индивидуальные предприниматели и юридические лица — могут воспользоваться сервисом облачной бухгалтерии от партнера СКБ Контур (6+), доступ к которому обеспечен на сайте банка.

Сформированные в облачной бухгалтерии платежные поручения можно оправлять в систему дистанционного банковского обслуживания Ак Барс Бизнес Онлайн, руководителю останется лишь проверить реквизиты и поставить электронную подпись. Здесь также можно получать выписки и пользоваться дополнительными возможностями сервиса. В зависимости от объема бизнеса доступны тарифы от 1 месяца до 1 года + 30 бесплатных пробных дней и 3 месяца бесплатного обслуживания для вновь подключенных к сервису.

Облачная бухгалтерия — это бухгалтерская программа, расположенная на удаленном сервере, работающая через интернет. Она обладает всеми функциями привычной бухгалтерской платформы: здесь можно формировать документы и проводить операции. Используя такой вид бухгалтерии, клиент экономит на оборудовании: не нужно покупать и настраивать сервер, оплачивать услуги системного администратора. Снижаются затраты на организацию и поддержку локальной сети. Кроме того, интерфейс облачной бухгалтерии помогает разобраться в тонкостях бухучета, программа подскажет, когда совершить тот или иной платеж в бюджет или подать декларацию.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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