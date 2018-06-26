Оформите в АКИБАНКе «Кредитную карту» и получите три года бесплатного обслуживания

АКИБАНК запускает акцию «Юбилейная акция — «Кредитная карта» в подарок», приуроченную ко дню своего рождения — 25 ноября 2018 года ПАО «АКИБАНК» исполняется 25 лет.

Для участия в акции подайте заявку на «Кредитную карту» ПАО «АКИБАНК» в интернет-банке с 25 июня по 25 ноября 2018 года и получите бесплатное годовое обслуживание на весь срок действия карты. Если Вы еще не подключены к интернет-банку, узнайте как сделать это быстро и бесплатно по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).

Участниками акции могут стать:

∙ клиенты, получающие заработную плату на карту АКИБАНКА (узнать, как оформить получение заработной платы на карту АКИБАНКа можно на сайте Банка в разделе Персональный зарплатный проект);

∙ вкладчики, открывшие в банке срочный вклад на сумму не менее 100 тыс. руб.;

∙ заемщики, оформившие в банке ипотечный кредит.

«Кредитная карта» АКИБАНКа обладает рядом преимуществ: возобновляемая кредитная линия — пользоваться займом можно снова и снова по мере возврата кредитных средств банку, льготный беспроцентный период до 62 дней, кредитный лимит до 150 тысяч рублей, для оформления карты нужен только паспорт.

Подробности по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).