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В 2018 году Татарстан планирует получить из федерального бюджета почти 72 млрд рублей

14:48, 25.06.2018
В 2018 году Татарстан планирует получить из федерального бюджета почти 72 млрд рублей
Фото: pxhere.com

В 2018 году Татарстан планирует получить из федерального бюджета 71,9 млрд рублей. На данный момент получены 36 млрд рублей, сообщила на совещании в Доме предпринимателя заместитель министра экономики республики Наталья Таркаева.

Так, 28,8 млрд рублей потратят на развитие промышленности, 6,5 млрд рублей — сельского хозяйства. Еще 5,5 млрд уйдут на социальную поддержку граждан.

Ранее депутаты Государственного совета РТ приняли в первом и третьем чтениях поправки к закону «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Согласно им, бюджет Татарстана на 2018 год будет увеличен на 15,7 млрд рублей по доходам и расходам.

ЭкономикаБюджет Татарстан
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