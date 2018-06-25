В 2018 году Татарстан планирует получить из федерального бюджета почти 72 млрд рублей

В 2018 году Татарстан планирует получить из федерального бюджета 71,9 млрд рублей. На данный момент получены 36 млрд рублей, сообщила на совещании в Доме предпринимателя заместитель министра экономики республики Наталья Таркаева.

Так, 28,8 млрд рублей потратят на развитие промышленности, 6,5 млрд рублей — сельского хозяйства. Еще 5,5 млрд уйдут на социальную поддержку граждан.

Ранее депутаты Государственного совета РТ приняли в первом и третьем чтениях поправки к закону «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Согласно им, бюджет Татарстана на 2018 год будет увеличен на 15,7 млрд рублей по доходам и расходам.