Банк России усложнит кредитование связанных заемщиков

Банк России разработал 16 критериев определения экономической связанности заемщиков. Это следует из проекта указания регулятора.

В документе отмечается, что критерии будут учитываться при кредитовании для выполнения обязательного норматива Н6. По новым правилам, заемщики будут признаваться связанными, если будут соответствовать хотя бы одному из критериев, отмечает РБК.

В число таких критериев, в частности, входит осуществление заемщиком доверительного управления более 20% активов другого заемщика; получение более 50% совокупной выручки или расходов заемщика за последний год от операций с другим заемщиком (за исключением естественных монополий).

Кроме того, связанными заемщики будут признаны при последовательном участии на разных стадиях производства конечного продукта или реализации единого экономического (производственного, инвестиционного, торгового) цикла; при наличие операций, совершаемых не по рыночной стоимости (без указания масштаба таких сделок).



Ранее стало известно, что Центробанк России планирует с 1 января 2019 года обязать банки рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков.