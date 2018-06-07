«Сумма» может продать долю в «Трансконтейнере» — СМИ

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ГК «Сумма» Зиявудина Магомедова хочет продать блокпакет в «Трансконтейнере», который по рынку стоит более 16 млрд рублей.

Предполагается, что его могут выкупить структуры российских бизнесменов уже владеющие 24,5% «Трансконтейнера». Их наиболее вероятным конкурентом считается UCL Holding Владимира Лисина, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также ОПС. Защита предлагала залог 2,5 млрд рублей, соразмерный сумме ущерба, но оба бизнесмена были арестованы. В конце мая суд продлил им арест до 5 августа.