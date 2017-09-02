Управление культуры Исполкома Казани
Общая информация
Управление культуры выполняет управленческие функции в рамках своей компетенции в сфере реализации вопросов культуры местного значения, а именно организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, охраны и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах городского округа.
Руководитель - Абзалов Азат Искандарович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Профсоюзная, 25/15
- Телефон: (843) 292-90-81
- Email: upculture@mail.ru
- Сайт: http://www.kzn.ru/old/page160.htm
Дата последнего обновления: 02.09.2017