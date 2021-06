Новые истории Казанской ратуши

Руководитель Казанской ратуши Дина Латфуллина — о новой жизни джазового фестиваля, звездных гостях, школьных балах и доступности эксклюзивных интерьеров для простых горожан

Фото: Роман Хасаев

Казанская ратуша. Дворянское собрание. Историческое сердце Казани. Здесь радовали казанцев своим талантом Шаляпин, Маяковский, Рахманинов, Скрябин... А при Советах, когда величественное здание стало Домом офицеров, звучал первый джаз нашего города, легенда Казани оркестр Олега Лундстрема. Здесь еще юной девочкой-студенткой представляла свои произведения София Губайдулина. А какие громкие имена прибавятся к ним через 30-40 лет? Чем живет ратуша сегодня? Открыты ли ее двери для каждого жителя города или это место только для официальных приемов? О том, чем живет сегодня ратуша Казани, «Реальному времени» рассказала ее руководитель Дина Латфуллина.

Обаяние «голубой крови» и планы на лето

— Дина Анваровна, пожалуй, самая свежая новость, в которой промелькнуло название ратуши — открытие Казанского фестиваля мусульманского кино. Именно здесь пройдет открытие, с красной дорожкой и звездами. Вы уже начали готовиться?

— Пока только забронирована дата открытия — 5 сентября, вся подготовка с министерством культуры Татарстана начнется позже. Но ведь вы помните, что кинофестиваль уже проходил в стенах Казанской ратуши. Тогда, в 2009 году, он назывался «Золотой Минбар». Тогда на круглый стол «Кинематография России в единстве и многообразии национальных культур» приехали Нина Русланова, Вера Глаголева. Особенно мне запомнился Никита Михалков — он него просто невероятная энергия исходит, очень обаятельный человек. Помню, он беседовал с итальянским гостем, а я просто стояла рядом, завороженная его харизмой. До сих пор живу прошлыми впечатлениями о нем, «голубая кровь» — это много значит. Так что ратуше не впервой принимать высоких гостей.

— На время летнего затишья, в театральное межсезонье, ратуша тоже будет отдыхать?

— Нет, конечно. Событий, правда, поменьше, но двери не закрываются. У нас на днях в галерее современного искусства открылась выставка ульяновской художницы Татьяны Горшуновой — экспозиция будет работать до середины июля. Потом мы совместно с Казанской епархией открываем выставку известных современных мастеров иконописи «Небесная лазурь».

Дело в том, что в июле будет освящен воссозданный собор Казанской иконы Богородицы, эта экспозиция — часть торжеств, на которые в Казань должен приехать патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Фото: Ринат Назметдинов

Танцы, джаз и таинственный старик

— Правда ли, что сегодня ратуша — элитарное пространство, в которое закрыт вход большинству горожан? А в бытность ее Домом офицеров практически каждый вечер здесь были танцы, кино крутили?

— Да, в советский период это был скорее такой городской дом культуры. Были танцы, кинотеатр и даже бильярдный клуб. У многих с этим зданием связаны светлые воспоминания о молодости, много пар здесь познакомилось на танцах. Особенно военные спешили сюда каждую субботу, чтобы познакомиться с девушкой.

Интересный момент вспоминается. Несколько лет назад у нас проходило официальное мероприятие с участием начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. После делового совещания он тоже вспомнил о молодых годах, когда курсантом Танкового училища приходил сюда, о первых романтических чувствах. Это же замечательно, что светлые эмоции, пришедшие к человеку в этих стенах, остаются практически на всю жизнь, а самому зданию уготована такая замечательная судьба. Оно сохранилось практически в первозданном виде, оно узнаваемо, востребовано. Ведь сейчас много домов культуры отреставрировано, они открыты для горожан.

Но именно такое здание просто необходимо не только Казани и Татарстану, но даже России — посмотрите, сколько знаковых мероприятий здесь проходило. Только последние вспомнить — приезд премьер-министра РФ Михаила Мишустина, Евразийский форум… Здание вполне соответствует уровню таких мероприятий, и одновременно — это изюминка культурной жизни Казани. Мы не забываем сохранять традиции прошлых лет, когда после войны, например, здесь зазвучал оркестр Олега Лундстрема.



— Насколько я знаю, своими впечатлениями об оркестре с вами делился Василий Аксенов. Вы помните его слова?

— Да, он вспоминал, как еще мальчишкой прибегал в Дом офицеров, чтобы послушать знаменитых «шанхайцев», после чего влюбился в джаз на всю жизнь. Кстати, был и еще один занятный случай.

Как-то в будний день к нам зашел мужчина почтенного возраста и попросил разрешения посмотреть — как сегодня выглядит ратуша. Я не смогла не уделить ему внимания из уважения к сединам, провела небольшую экскурсию. Правда, мое упущение, имени не спросила. Он рассказал, что всю жизнь живет в самом центре города, недалеко от ратуши, и это здание для него очень ценно. Он и рассказал, что именно здесь проходил один из концертов Александра Вертинского в середине 50-х годов прошлого века. Об этом же выступлении мне говорил и Аксенов, хотя этот концерт в отличие от известных двух — в старом здании цирка на Черном озере и Качаловском театре — никак не задокументирован. Но живых свидетелей тому я видела.

Фото: Ринат Назметдинов

Как ратушу открывали для Казани

— Возвращаясь к вопросу о доступности ратуши — открыта ли она для всех желающих?

— В повседневной жизни мы не можем этого сделать. Но для этого мы придумали те культурные события, благодаря которым казанцы и туристы могут прийти к нам в гости. Именно такую задачу поставил перед нами Ильсур Метшин.

Он говорил, что здание нужно сделать действительно популярным, в хорошем смысле слова. После 1000-летия Казани, когда обновленная ратуша только открылась, здесь начали проходить торжественные награждения выдающихся жителей, ветеранов Великой Отечественный войны, которых тогда, 16 лет назад, было значительно больше. У всех был большой интерес к зданию, стоявшему до этого на реконструкции 10 лет. После череды торжественных и деловых мероприятий назрела необходимость и культурных событий, доступных горожанам, но эти мероприятия должны соответствовать уровню здания.

Надо сделать ратушу «изюминкой» в культурной жизни Казани. Мы ведь не можем тягаться со специализированными концертными залами. Нам нужен свой, особый формат.



— Каким же было первое культурное событие?

— Я, как руководитель, сначала начала изучать опыт европейских ратуш. Поняла, что практически в каждой есть художественная галерея, где представлены картины местных художников, проводятся вечера классической музыки, а в ратуше Осло в Норвегии, например, еще и Нобелевскую премию мира вручают.

Так получилось, что у нас освободилось два помещения на первом этаже — в них я и решила провести первую выставку. Это была экспозиция «От ABBA до Заппы. Рок-фотография 1970-х» голландского фотографа Гисберта Ханекроота.

В свое время он ездил по всей Европе и делал снимки звезд, часть фотографий находится в московском Центре имени братьев Люмьер. Я договорилась об аренде этих бесценных фотографий и даже пригласила на открытие самого фотохудожника. Он потом рассказывал, что все его отговаривали на родине: «Куда, зачем ты едешь, что это вообще за город такой — Казань». Но он не послушал советчиков и остался очень доволен поездкой. Только представьте — на фото были запечатлены Мик Джаггер и молодой Майкл Джексон, еще в составе «Джексон 5», Стинг, «битлы» и Тина Тернер — весь цвет!

— Наверное, дорого было организовать такую выставку?

— Вот сразу скажу — ни копейки из городского или республиканского бюджета на нее потрачено не было. Участие приняли местные бизнесмены и благотворители. Суммы были небольшими, но без них выставка была бы невозможной. В плане организации мероприятия мэрия оказала нам тоже неоценимую помощь, как обычно.

На открытии выступил оркестр и хор «Новой музыки» Анны Гулишамбаровой — они сделали потрясающую аранжировку на песню «Скорпионз», было много журналистов. Это была настоящая победа, шикарный старт. Мы поняли — надо продолжать, такой формат культурных мероприятий — необычных, с мировыми именами, в Казани очень востребован.

Фото: Ринат Назметдинов

«Детей нельзя оставлять без праздника»

— Вы рассказали о помощи местного бизнеса. Сейчас такую поддержку ощущаете?

— Неоднократно! Вот вам еще пример. Мы ежегодно проводим новогодние елки, в том числе и благотворительные. Прошедший пандемийный год, который отнял у нас столько культурных событий, не стал исключением. Как говорится, мировые катаклизмы своим чередом пусть идут, а лишать детей праздника мы не можем. Так вот, на благотворительные елки казанские бизнесмены просто от своего лица покупали билеты на крупную сумму и раздавали их детям, которые сами не попали бы на такой праздник — детям-инвалидам, из малоимущих семей… Отмечу, что это не обычные хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой. Благодаря огромному таланту режиссера и руководителя театра «СДВИГ» Михаила Волконадского — это целые спектакли, интерактивные представления в наше колонном зале. Там нет сцены, и дети становятся непосредственными участниками новогоднего сказочного действа.

— Елки, концерты и балы проходят на втором этаже, а целое крыло ратуши на первом вы отдали под галерею. Что интересного происходит там?

— Галерея современного искусства «Окно», соучредителем которого выступает Диляра Байчурина, постоянно проводит яркие выставки как наших татарстанских художников, так и знакомит казанцев с гостями, тоже так или иначе связанными с нашей республикой. Выставки сопровождаются лекциями, мастер-классами по живописи, бывают и концерты. Здесь можно купить понравившуюся картину, тем самым порадовав себя и поддержав материально художника.

Мы постепенно перешли к формату художественной галереи, но не оставили начинание проводить и фотовыставки. Второй стала экспозиция фото ленинградских рок-клубов, на которую впервые в наш город приехал Сергей Бугаев, прославленный Борисом Гребенщиковым как «Капитан Африка». Кстати, он сейчас в Казани во второй раз — участвует в джинсовом фестивале основателя «Музея соцбыта» Рустема Валиахметова.



— Получается, за вами закрепилась еще одна миссия — первое приглашение в Казань знаменитостей. Кого вы открыли городу еще?

— В Париже мне довелось познакомиться с местной татарской диаспорой. Вместе мы организовали первую в Казани выставку художника Рината Анимаева. Она была, разумеется, в ратуше. Сам художник посетил наш город позже, тогда уже без моего участия организовали его вторую выставку в Центре «Эрмитаж-Казань».

Конечно, я пришла на нее, и тут произошел курьезный случай. Перед открытием организаторы провели индивидуальную экскурсию для Минтимера Шаймиева. Он спросил: «А кто открыл художника для Казани, кто его работы привез первым?» Ему ответили: «Дина Латфуллина». Минтимер Шарипович сразу обратился к художнику: «Почему же я не вижу ее портрета?». Художник не смутился, ответил: «Сначала я вас напишу». На что наш первый президент ответил: «Меня уже много писали, сначала — ее».

— И как, Ринат Анимаев сделал ваш портрет?

— Пока еще не написал.

Фото: Максим Платонов

Средь шумного бала и громкого джаза

— А еще здесь ежегодно проходит бал, как это бывало до революции в Дворянском собрании. Как пришла идея?

— Это была инициатива директоров двух лицеев им. Лобачевского — Елены Скобельцыной и Татьяны Беспаловой. Лицеи совершенно разные, их объединяет только имя Лобачевского. Один — структурное подразделение КФУ, второй — частный платный лицей.

Ученики обеих «Лобачевок» готовятся к событию целый год — это и программа с постановками, и костюмы, бальные платья и фраки, и обучение ребят танцам — они половину осени разучивают у себя в лицеях полонезы, вальсы польки...

Приглашались на балы и представители казанского дворянства, были потомки Александра Пушкина и Евгения Боратынского. Очень красивое зрелище. Позже и другие учебные учреждения подтянулись, православная молодежь Татарстана тоже проводит у нас свой Сретенский бал, проходят и торжественные посвящения в первоклассники. Но нужно понимать, что бал — нечастное явление, потому что требует очень тщательной подготовки. И не каждой организации мы даем «добро» на проведение бала.



— И вот мы подошли к вашему джазовому фестивалю Hôtel de ville, который в позапрошлом году отметил свое пятилетие, но в связи с пандемией в прошлом году не состоялся. Прошла информация, что «фестиваль рухнул». Это действительно так?

— Это неправда. Да, в связи с рядом ограничений в прошлом году мы отказались от проведения концертов, но от самого фестиваля, конечно же, нет. Казанцы ждут его, и я, как обычно, ожидания оправдаю. Пока не знаю, как он теперь будет называться — возможно, сменю логотип, но переговоры с артистами идут, поступают новые предложения от организаторов со всей России, а наши татарстанские спонсоры готовы помочь в проведении.

Сразу оговорюсь, Hôtel de ville — проект не коммерческий, билеты доступны, благодаря спонсорской поддержке, и, конечно же, неизменной заботе и вниманию мэрии города. Часть мероприятий фестиваля мы проводили при поддержке «Альянс Франсез», которые, в свою очередь, связываются с посольством Франции в Москве. Именно благодаря им, а не кому-то другому, мы смогли впервые пригласить в Россию французский джазовый квартет в составе Йоанна Лустало, Франсуа Шэснеля, Фредерика Шиффоло и Фреда Паска, которые представили музыку из своего нового альбома Old and New Songs. Так что фестивалю — быть! Следите за афишей.

Фото: Максим Платонов

«Люстры моем всем коллективом»

— К именам признанных гениев, которые выступали в ратуше, вы добавили и новые имена?

— Николай Дроздов читал лекцию об устройстве Вселенной, это был наш совместный проект с галереей «!Окно». Марьям Мерабова, Евгений Борец и Этери Бериашвили выступали на фестивале Hôtel de ville, Аида Гарифуллина, будучи студенткой Венского музыкального университета, пела в стенах ратуши, а сейчас она — мировая знаменитость.

— Легко ли быть хозяйкой ратуши?

— Легко, если ты по-настоящему любишь это здание. Я пришла сюда работать в 2005 году, через год стала руководителем. Команда у нас тоже подобралась высокопрофессиональная, сложившаяся уже годами. Многие идут по карьерной лестнице вперед, становятся очень востребованными специалистами. Особенно отмечу внимание, помощь и заботу со стороны Управления культуры Казани, Комитета по развитию туризма Казани. Без них многие культурные мероприятия ратуши были бы невозможными.

Фото: Ринат Назметдинов

— Наверное, и уход за зданием требуется немалый. Большой штат?

— Небольшой. Раз или два в сезон, например, мы всем коллективом собираемся, чтобы помыть люстры. Они изготовлены в Германии из хрусталя Сваровски — как известно, этот хрусталь долго не тускнеет. Люстры опускаем, и пока одни моют каждую деталь, техники меняют лампы. Помню, на первую такую процедуру мы телевидение приглашали — очень масштабно смотрятся эти работы.

Особого ухода требует и паркет, изготовленный из разных пород дерева. Как сказали в одном советском фильме: «Фирма!» В общем, живем, работаем и не устаем радовать казанцев. Приходите!