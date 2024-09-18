Латыпова Айгуль Фаритовна
Общая информация
Родилась 28 июля 1992 г.
Трудовая деятельность:
— 2017 по 2018 гг. — парк-менеджер Дирекции парков и скверов Казани.
— 2018 по 2022 гг. — заместитель руководителя Дирекции парков и скверов Казани.
— С июня 2022 г. — руководитель Дирекции парков и скверов Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Профсоюзная, 25/15
- Телефон: (843) 239-44-33
- Email: Aygul.Latipova@tatar.ru
- Сайт: https://parkikazani.ru/
Дата последнего обновления: 18.09.2024