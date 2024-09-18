Список персон

Латыпова Айгуль Фаритовна

Гос. ведомства

Общая информация

Родилась 28 июля 1992 г.

Трудовая деятельность:

— 2017 по 2018 гг. — парк-менеджер Дирекции парков и скверов Казани.
— 2018 по 2022 гг. — заместитель руководителя Дирекции парков и скверов Казани.
— С июня 2022 г. — руководитель Дирекции парков и скверов Казани.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Профсоюзная, 25/15
  • Телефон: (843) 239-44-33
  • Email: Aygul.Latipova@tatar.ru
  • Сайт: https://parkikazani.ru/

Дата последнего обновления: 18.09.2024


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