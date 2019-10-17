Фотомарафон «100-летие ТАССР»: вход на судостроительный завод «Красный металлист», 1932 год

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Еще в 1895 году на Волге близ Казани основали Паратские судоремонтные мастерские. В 1918-м в Паратск (сейчас — Зеленодольск) были переведены некоторые части Балтийского и Ижорского заводов. Мастерские стали Волжским автономным судостроительным и механическим заводом Морского комиссариата. В 1922 году это громоздкое название заменили на простое и звучное — «Красный металлист».



В 1920-х здесь делали не только корабли, но и сельхозтехнику (веялки, молотилки, плуги), в которой так отчаянно нуждалась страна, лежавшая в руинах. Нуждался в этих заказах и сам завод: к 1922 году его коллектив сократился вдесятеро, и госзаказ на сеялки и веялки, полученный в 1925 году, спас предприятие. А к концу года пошли и первые заказы на сухогрузные тентовые баржи.



Завод «Красный металлист» к началу 1930-х годов. Фото zdship.ru

Но по-настоящему возрождаться предприятие стало, когда здесь начали производить буксирные колесные пароходы: за паратским заводом базу их постройки и ремонта закрепили по решению коллегии ВСНХ СССР. Возродили конструкторское бюро, на работу сюда ехали лучшие инженеры-судостроители со всей Волги.

В 1929 году на базе молодежных ученических бригад открыли заводскую школу ФЗУ, где ковали кадры. Правда, «школяров» приходилось учить с нуля: многие к концу 1920-х даже читать-то не умели. Но в 1930-е годы все вошло в свою колею: на заводе научились готовить высококлассных специалистов.

План технической учебы рабочих завода «Красный металлист» на 1936 год. Фото из фондов Государственного архива РТ

На завод поступало новое оборудование, к 1930 году была проведена полная реконструкция завода: в строй ввели стапельную площадку, плаз, компрессорную станцию, судокорпусный, судокотельный, механический, деревообделочный и кузнечный цехи.

Реконструкция цехов завода «Красный металлист»

В 1932 году завод был назван именем А.М. Горького. В 1934 году он уже получил первый оборонный заказ, начав выпуск речных бронекатеров. С 1936 года в цехах предприятия соревновались стахановские бригады, завод становился крупным и мощным предприятием. Впоследствии, в годы Великой Отечественной войны, он внесет огромный вклад в создание военной техники для победы над врагом.

Сейчас мы знаем его как Зеленодольский завод имени А.М. Горького.

Людмила Губаева